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Полезное | Промокшую и замерзшую Сябитову оставили в лесу без еды

02.11.2019|14:59
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Звезда программы "Давай поженимся!" обожает экстремальные приключения. Роза Сябитова признается, что всегда в поиске адреналина.

Минувшим летом Сябитова приняла участие в съемках трэвел-программы "Мама Russia", которая была посвящена Челябинской области. В проекте нет постоянных ведущих, для каждого выпуска подбирается новая пара звездных участников. В попутчики Розе Сябитовой достался актер Петр Романов.

Телеведущая и артист провели пять дней вдали от цивилизации: жили в палатках, готовили на открытом огне. Судя по анонсу выпуска, который Сябитова опубликовала в личном профиле в "Инстаграме", звездам пришлось несладко.

Роза и Петр так и не нашли общий язык. Судя по нарезке кадров, Сябитова и Романов ругались на протяжении всего путешествия. Напряжение было настолько велико, что знаменитости беспрерывно матерились.

"Бросить женщину в лесу с костром и вообще без еды, без всего… Да чтоб ты это…" – жаловалась продрогшая и вымокшая после спуска на байдарках по реке Роза Сябитова.

Между тем знаменитости все же смогли насладиться красотой местных природных достопримечательностей. Роза Сябитова и Петр Романов побывали на Аракульском Шихане, сплавлялись по реке Ай, отдохнули на озере Тургояк, попробовали себя в оружейном мастерстве в Златоусте.

Источник — dni.ru
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