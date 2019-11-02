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Полезное | «Не думала, что смогу вновь почувствовать»: Лорак рассказала о новом возлюбленном

02.11.2019|14:21
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Ани Лорак призналась, что ей было очень тяжело решиться на новые отношения. Певица дала откровенное интервью.

Девушка рассказала, что ее знакомство с новым возлюбленным состоялось во время очередной записи. Совершенно случайно скромный саунд-продюсер Егор предложил девушке спеть с популярным исполнителем Мотом. Тогда Ани не верила в успех композиции, однако у молодого человека было прекрасное музыкальное чутье.

"Я ему и говорю: "Откуда ты почувствовал, что именно я должна петь эту песню с Мотом, почему не какая-то другая певица?". Он отвечал, что как только появилось предложение от компании Black Star по поводу этого трека, то у него сразу возник мой образ", – вспоминает Ани.

Со временем отношения двух знаменитостей поугасли, однако если пожару чувств суждено вспыхнуть, он вспыхнет. Артистка вновь захотела поработать с молодым коллегой.

"Постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что вновь смогу что-то почувствовать, смогу открыться новому человеку", – призналась Лорак в интервью изданию "ОК". Она отметила, что все это время старалась отгонять от себя романтические мысли, однако вскоре простое человеческое желание быть счастливой пересилило натуру певицы.

"Мы во многом похожи, единственное – я публичный человек, а он – нет, он очень закрытый, старается особенно нигде со мной не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной", – подытожила знаменитость.

Источник — dni.ru
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