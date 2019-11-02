02.11.2019 | 23:09

Популярный певец Григорий Лепс больше не сможет порадовать своих поклонников в Латвии. О том, что ему запрещен въезд в эту страну, артист заявил в интервью телеканалу LTV7.

Лепс оказался в черном списке Минфина США. Григорий призвал американских чиновников «поднять документацию» и наказать его, если они действительно докажут, что он что-то нарушил.

«Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах», — заявил Лепс.

1 ноября этого года появилась информация, что латвийские власти добавили Лепса в перечень лиц, которым запрещено посещать это государство. Решение было принято латвийскими властями на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Ограничение на въезд Лепса введено на неопределенный срок.

Сам артист заявил, что готов ответить на все вопросы властей Латвии и что у него никогда не было недвижимости в этой стране. Государство он посещал исключительно в рамках гастролей.

«Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то, если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь. Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой», — заметил российский певец.

Напомним, что в 2013 году Лепс оказался в черном списке Минфина США из-за подозрений в связях с преступной группировкой «Братский круг». Чуть позже ему запретили въезд Израиль и Украина, с формулировкой: «из-за проводимой Россией агрессивной внешней политики».

В мае для певца стала недоступна Литва. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной подобного решения являлось «то, что инкриминируется ему в США».