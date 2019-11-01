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Полезное | Заявившей о беременности любовнице Алибасова сделали УЗИ во время ТВ-шоу

01.11.2019|10:13
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Бывшая любовница бизнесмена Бари Алибасова-младшего Мария Клюева заявила о беременности. Накануне в выпуске программы "На самом деле" Первого канала девушка прошла ультразвуковое исследование брюшной полости.

В студии ток-шоу Мария Клюева поведала, что находится на втором месяце беременности. Обнаружив задержку, она сделала экспресс-тест, который купила в обычной аптеке. В результате - заветные две полоски. По словам Марии, теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.

Присутствующие на съемках эксперты спросили у Клюевой, сдавала ли она анализ на определение ХГЧ (хорионического гонадотропина) - гормона, который вырабатывается в теле каждой беременной женщины. Девушка ответила отрицательно, а после этого заявила, что страдает редким генетическим заболеванием, поэтому исследования с забором крови ей противопоказаны.

В студии "На самом деле" появился Бари Алибасов-младший. Предполагаемый отец не верит, что любовница могла забеременеть от него.

"Я представления не имею, как у меня может быть ребенок с женщиной, с которой у меня больше трех месяцев не было вообще никакой связи", - высказался бизнесмен.

В рамках шоу "На самом деле" Марию Клюеву осмотрел медик. Врач ожидал героиню в отдаленной гримерке. С помощью аппарата УЗИ он провел диагностику.

"Мы провели ультразвуковое исследование, маточной беременности не выявлено. Могу отметить большие размеры матки для девушки, как она утверждает, нерожавшей. Это может быть связано с каким-то заболеванием", - резюмировал доктор в эфире ток-шоу "На самом деле".

Источник — dni.ru
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