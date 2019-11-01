01.11.2019 | 10:39

Известная телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая, которая совсем недавно отдыхала от различных проектов, никак не может войти в привычный график.

Накануне знаменитость на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовала несколько фотографий. На черно-белых снимках теледива запечатлена в купальнике на роскошной яхте.

Менее чем за сутки, публикацию оценило более 37 тысяч пользователей сети. Они оставили множество восторженных комментариев. «У Вас великолепная фигура, бомба», «Женственность, изящность, стиль просто зашкаливают», «Юля, вы везде настоящая!!! Фото супер», «Идеал женской красоты», «Всегда в движении, всегда в пути! Так держать!», «Кадры из черно-белого, романтичного кино», «Так стильно! С таким чудесным настроением!», «Очень крутые фото! А Вы просто волшебная, Юля».

Свои снимки Высоцкая подписала так: «Ветер странствий зовёт, не в морское путешествие, к сожалению...» Юлия за последние несколько недель совершила множество переездов, но все они связаны с работой, либо с творчеством супруга.

Недавно 82-летний режиссер Андрей Кончаловский и 46-летняя Юлия стали гостями Римского кинофестиваля. Супруг Высоцкой представил критикам свою кинокартину «Грех». Актриса и телеведущая вышла поддержать мужа на красную дорожку.