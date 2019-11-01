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Полезное | Снова авто на перроне: Встреча Пугачевой едва не закончилась давкой

01.11.2019|13:41
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Алла Пугачева даст концерт в Минске. Примадонну с раннего утра встречали на вокзале.

В Сети появились видео и фото приехавшей в Минск Аллы Пугачевой. Говорят, поклонники и журналисты с раннего утра караулили Примадонну на вокзале. Наконец они дождались, поезд Москва – Брест прибыл в 09:12.

К дверям немедленно бросились охранники. Они помогли свите артистки вынести концертные костюмы в кофрах и чемоданы. Некоторые из них оказались маленькими и с забавными рисунками. Предположительно, певица взяла с собой шестилетних Гарри и Лизу.

Когда вышла Пугачева, публика встретила ее криками и аплодисментами. Фанаты обступили Примадонну, а журналисты даже умудрились задать ей несколько вопросов. Люди перебивали друг друга, пытались дотянуться до кумира, некоторые рыдали и бились в истерике. Охранники еле сдерживали обезумевших фанатов.

Алла Пугачева вела себя очень достойно. Для встречи с поклонниками и представителями СМИ 70-летняя звезда принарядилась и накрасилась. Она улыбалась и отвечала на вопросы, давая понять, что рада видеть своих белорусских фанатов. Когда Примадонна уселась в автомобиль, который подогнали прямо к поезду, раздался страшный крик. Таким экстравагантным образом кто-то поприветствовал Аллу Пугачеву.

Напомним, в Минск артистка прибыла, чтобы дать юбилейный концерт. Выступление состоится 2 ноября.

Источник — dni.ru
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