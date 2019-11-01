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Полезное | Новый образ Валерии заставил заговорить о ее возрасте

01.11.2019|14:32
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Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" снимок жены. Продюсер сообщил, что исполнительница активно готовится к выступлению.

На фото знаменитая вокалистка позирует в черном атласном платье-бандо, на бюсте которого прицеплено что-то отдаленно напоминающее бант. Стилисты нарастили звезде волосы, закрутили их в локоны, а челку закололи наверх. "Как вам такой образ на новую афишу @valeriya?" – поинтересовался у фолловеров супруг Валерии.

Мнения подписчиков разделились. По словам одних, это амплуа совсем не красит певицу. Они отметили, что в таком виде жена Пригожина выглядит значительно старше своего возраста. "Будто дама постбальзаковского возраста", "Как-то наигранно", "Прическа не очень", "Постарела немного", "Только, пожалуйста, не обижайтесь! Хотелось бы чего-то нового", – высказались критики.

"Не впечатлил. Есть образы более чем интересные", – отметил пользователь Сети.

Другая часть аудитории похвалила артистку. "Отличная", "Очень достойно", "Образ, как всегда, прекрасен", "Шедевр", "Молодеет. Благодаря Вам, Иосиф. Браво!", "Куколка! В хорошем понимании", – написали преданные фанаты.

Источник — dni.ru
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