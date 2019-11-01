Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 ноя 2019|17:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.42  |  $  65.00

Полезное | Кристина Асмус при жизни удостоилась надгробного памятника

01.11.2019|15:17
Печать

Главной героиней трагикомичной ситуации стала известная российская актриса театра и кино, супруга популярного артиста Гарика Харламова.

В эти дни в Москве в 75-м павильоне проходит выставка "Некрополь". Это мероприятие с более чем 20-летней историей. Организаторам выставки удалось объединить на одной площадке большую часть ведущих похоронных специалистов России и зарубежья.

В качестве экспонатов — гробы, венки, похоронные камни и прочие атрибуты печального события в жизни любого человека. Некоторые участники в попытке продемонстрировать свои возможности выходят за рамки дозволенного.

Телеграм-канал Mash сообщил, что посетители мероприятия заметили на одном из надгробий не изображение усопшего, а фотографию актрисы Кристины Асмус, ныне живой и здоровой. Новость моментально распространилась по интернету, а организаторы "Некрополя" поспешили оправдаться, правда их показания менялись с поражающей скоростью.

Сначала было заявлено, что на памятнике изображена вовсе не Асмус, а другой человек. Но после того, как в распоряжении организаторов оказалась копия фотографии Кристины, они изменили свою версию событий.

Во всем, как ни странно, было обвинены журналисты. Якобы кто-то из "акул пера", дабы проверить работу гравировального станка, подсунул снимок популярной актрисы.

После поднятой шумихи экспонат спешно убрали.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 