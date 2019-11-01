01.11.2019 | 15:17

Главной героиней трагикомичной ситуации стала известная российская актриса театра и кино, супруга популярного артиста Гарика Харламова.

В эти дни в Москве в 75-м павильоне проходит выставка "Некрополь". Это мероприятие с более чем 20-летней историей. Организаторам выставки удалось объединить на одной площадке большую часть ведущих похоронных специалистов России и зарубежья.

В качестве экспонатов — гробы, венки, похоронные камни и прочие атрибуты печального события в жизни любого человека. Некоторые участники в попытке продемонстрировать свои возможности выходят за рамки дозволенного.

Телеграм-канал Mash сообщил, что посетители мероприятия заметили на одном из надгробий не изображение усопшего, а фотографию актрисы Кристины Асмус, ныне живой и здоровой. Новость моментально распространилась по интернету, а организаторы "Некрополя" поспешили оправдаться, правда их показания менялись с поражающей скоростью.

Сначала было заявлено, что на памятнике изображена вовсе не Асмус, а другой человек. Но после того, как в распоряжении организаторов оказалась копия фотографии Кристины, они изменили свою версию событий.

Во всем, как ни странно, было обвинены журналисты. Якобы кто-то из "акул пера", дабы проверить работу гравировального станка, подсунул снимок популярной актрисы.

После поднятой шумихи экспонат спешно убрали.