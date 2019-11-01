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Полезное | Бузова нашла себя и готова отправиться в Голливуд

01.11.2019|10:33
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Телеведущая и известная поп-певица Ольга Бузова снова смогла удивить поклонников и привлечь к себе внимание. Некоторые связали это с ее грядущими концертами.

Экстравагантная артистка перевоплотилась в популярного героя комиксов Джокера. Для этого Ольга использовала яркий грим и парик с темно-зеленым цветом волос.

Видеоролик с превращением певицы появился на ее странице в социальной сети Инстаграм. Вместе с видео Бузова оставила и послание для почитателей своего творчества.

«Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину! Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера. Но пока я готовлюсь к своим последним концертам «Под звуки поцелуев» 14 ноября в Москве, в клубе «Известия Холл», и 20 ноября в клубе «А2» в родном Санкт-Петербурге. Билетов осталось крайне мало, и их можно приобрести по ссылке в шапке профиля», - сообщила своим поклонникам Ольга.

«Талантливые люди, как бриллиант, многогранны», «Оля, пора в Голливуд», «Какая же вы все-таки крутая актриса!!!» - восхитились некоторые подписчики. Но в основной массе поклонники были шокированы увиденным.

«В России не празднуют Хэллоуин, езжай в Америку и празднуй его там», «Ужас! Неправильно это - примерять на себя такие ужасные образы!», «Оль, больно было? Сильно головой ушиблась?», «Ты и так главная клоунесса страны. Тебе и перевоплощаться не надо», «Просто отвратительно! Не ожидала такого от нежной хрупкой девушки», - написали подписчики Бузовой.

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