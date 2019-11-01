01.11.2019 | 16:18

Известная певица Ани Лорак призналась, что смогла обрести женское счастье. Однако она еще не готова еще раз выйти замуж.

Кроме того, по признанию певицы, развод с ее мужем Муратом Налчаджиоглу был настолько мучительным, что она теперь просто не верит в замужество. Лорак добавила, что ее молодой человек придерживается таких же взглядов на жизнь.

Как передает Teleprogramma.pro, Ани также рассказала, что старается не допускать в свою жизнь посторонних. Исполнительница уверена, что человек должен сам бороться за свое счастье, оберегая его от завистников.

Знаменитость призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери Софии и мало интересовался ее воспитанием. Несмотря на это, Лорак не мешает им встречаться. Певица уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители разошлись и больше не живут вместе.

"По большому счету, мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании. Папа был как гость на празднике – сегодня он так и продолжает появляться", – сказала Ани.