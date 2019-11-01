Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 ноя 2019|17:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.42  |  $  65.00

Полезное | Ани Лорак обрела женское счастье вне брака

01.11.2019|16:18
Печать

Известная певица Ани Лорак призналась, что смогла обрести женское счастье. Однако она еще не готова еще раз выйти замуж.

Кроме того, по признанию певицы, развод с ее мужем Муратом Налчаджиоглу был настолько мучительным, что она теперь просто не верит в замужество. Лорак добавила, что ее молодой человек придерживается таких же взглядов на жизнь.

Как передает Teleprogramma.pro, Ани также рассказала, что старается не допускать в свою жизнь посторонних. Исполнительница уверена, что человек должен сам бороться за свое счастье, оберегая его от завистников.

Знаменитость призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери Софии и мало интересовался ее воспитанием. Несмотря на это, Лорак не мешает им встречаться. Певица уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители разошлись и больше не живут вместе.

"По большому счету, мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании. Папа был как гость на празднике – сегодня он так и продолжает появляться", – сказала Ани.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 