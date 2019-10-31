31.10.2019 | 16:53

Бизнесмен Вагиф Пейсахов брал у знаменитого певца 25 миллионов долларов. Нелли Кобзон направила в суд заявление на недобросовестного должника.

Избранница Иосифа Кобзона потребовала признать предпринимателя банкротом. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 октября, но к производству его пока не приняли.

Пейсахов неоднократно брал у исполнителя деньги в долг на развитие бизнеса, но никогда их не возвращал, передает РИА Новости. В 2014 году артист настоял на заключении со своим должником двух договоров найма на 25 миллионов долларов. Через месяц бизнесмен заявил Кобзону, что все деньги проиграл в карты и долг вернуть не может.

Иосиф Кобзон обратился за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что Пейсахов не собирался возвращать долги и пытался обманом выманить у звезды побольше денег.

В 2016 году бизнесмена приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Иосифа Кобзона на сумму 25 миллионов долларов.

Напомним, певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Знаменитости было 80 лет.