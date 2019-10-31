31.10.2019 | 12:44

Характеристика времен комсомола на нынешнего президента РФ Владимира Владимировича Путина никогда не была секретной. Об этом в интервью телеканалу «360» сообщил директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин.

На выставке в честь 90-летия архива, были опубликованы документы на многих известных людей, оставивших след в истории Санкт-Петербурга. «Там очень много: и Тухачевский, и Жуков, и Говоров, и Шмидт, Товстоногов, Гагарин», — отметил директор архива.

Среди бумаг журналистам удалось отыскать и характеристику-рекомендацию комсомольской организации Управления КГБ на своего сотрудника Владимира Путина.

В тексте документа, выданного Дзержинским райкомом комсомола, говорится о том, что «товарищ Путин состоит на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года». В тот момент будущему лидеру страны было всего 23 года, сообщает портал 78.ru.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», - говорится в характеристике.

В документе отмечено, что юноша в свободное от работы время занимается спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпионом Ленинграда 1976 года.

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником... Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», - отмечается в характеристике.

Напомним, Владимир Путин начал свою деятельность в органах КГБ сразу по окончании юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году.