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Полезное | Пригожин объяснил увольнение артистов Фадеева «поцелуями в одно место»

31.10.2019|12:58
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Расторжение Максимом Фадеевым контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA произошло из-за потери музыкантами самоконтроля. Об этом продюсер Иосиф Пригожин заявил телеканалу «360».

«Куда артиста ни целуй — кругом ж+па», — констатировал он.

По словам Пригожина, получившие популярность артисты теряют самоконтроль «от собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал». Он подчеркнул, что прекрасно понимает поступок Фадеева, предположив, что тот попросту устал убеждать музыкантов в необходимости сотрудничества с ним.

30 октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла. Продюсер подчеркнул, что все песни передадут музыкантам в безвозмездное пользование.

Напомним, лейбл MALFA под руководством Максима Фадеева являлся одним из ведущих и лидирующих в стране. В него входили: SEREBRO, MAGNETUS, MOLLY (Ольга Серябкина), ЕВА (Ксения Бракунова), ИСАЙЯ (Александр Панасюк), Кристина Кошелева и другие артисты.

Недавно Фадеев разорвал отношения с Олегом Майами и Наргиз. С этими певцами у продюсера сложились не очень хорошие отношения, на горизонте маячат судебные разборки.

Источник — lenta.ru
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