31.10.2019 | 13:30

Племянница Софии Ротару Соня Кай пошла по стопам звездной тетки и подалась в певицы. Только девушка исполняет песни на родном украинском языке и выступает пока тоже только на территории своей страны.

Накануне исполнительница поделилась необычной фотографией в своем Инстаграм-аккаунте. На снимке она позирует в черном боди и чулках на подтяжках. Причем выполнен наряд из материала, напоминающего рыцарские доспехи.Дополнили образ туфли-лодочки в тон, высокая коса и яркий мейк-ап.

"Не позволяй проблемам давать тебе слабину! Будь уверенным и никогда не останавливайся", – подписала снимок Соня на украинском языке.

Фолловерам наряд пришелся по вкусу. Настолько сильно, что меньше, чем за сутки, пост собрал более двух тысяч лайков. "Богиня", "Черно-золотой, SUPER", "Очень красивая", "Космическая девушка", "Настоящая женщина-рыцарь", – восторгались преданные поклонники.

"Ты поражаешь классными образами!", – признался пользователь Сети.

Отметим, Соня Кай – дочь Лидии Ротару, средней сестры певицы Софии Ротару. Мать девушки раньше выступала в ансамбле "Черемош", а ее муж Сергей был его руководителем. К слову, молодую артистку назвали в честь знаменитой на весь мир звездной тетки.