31.10.2019 | 10:28

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, но выглядит она на зависть молодо и ухоженно. Эксперт рассказал, как артистка добилась такого результата.

В последнее время Алла Пугачева проявляет повышенную активность на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Примадонна часто публикует фото, на которых снята крупным планом.

Многочисленные поклонники, глядя на снимки, рассыпаются в комплиментах, но есть и те, кто не узнает артистку. По их словам, 70-летняя певица увлеклась фотошопом или косметологией и уже не похожа на саму себя.

Репортеры решили спросить мнения эксперта. Косметолог Татьяна Брызгалина пояснила, что с собой сделала Алла Пугачева. "Сложно сказать на самом деле, но я думаю, что однозначно у нее когда-то был сделан очень хороший имплантат подбородка – в нижней части имплантировано", – сообщила она.

Специалист убеждена: Примадонна прибегала к услугам косметологов. Как отметила Брызгалина, не обошлось без филлеров для носа, а сделать пухлыми губы помогли инъекции.

"В таком возрасте губ нет, остается один сфинктер. Они истончаются, становятся сухими. Конечно, там отмоделированные губы, а также скулы и, возможно, даже носик. Хорошая работа ботулотоксинами, но как бы и хирургические вмешательства есть", – цитирует специалиста Teleprogramma.pro.

Эксперт указала на хорошие для 70-лет посадку бровей и линию век, и предположила, что это результат блефаропластики или эндоскопического лифтинга лба. С учетом сильной потери веса не исключено, что Алла Пугачева ложилась под нож хирурга, чтобы избавиться от лишней кожи.

"Куда делась лишняя кожа? Ее явно обрезали или поработали фотошопом. Физиопроцедур на сегодняшнее время, которые сократят такие объемы кожи, просто не существует", – заключила Брызгалина.