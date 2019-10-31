31.10.2019 | 12:12

Сергей состоял в браке с Юлией 12 лет. Известие об их расставании было похоже на гром среди ясного неба.

Сергей Светлаков и Юлия Васильева познакомились еще студентами. Вместе они переехали в Москву, где супруга поддерживала начинающего артиста на пути к успеху. В 2008 году Юлия родила дочь Анастасию. В 2012-м Светлаковы развелись.

Юморист утверждал, что они расстались из-за накопившихся проблем и недопонимания. Юлия хранила молчание. Спустя несколько лет она заговорила. Бывшая жена Светлакова дала понять, что именно она стала инициатором расставания.

"Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой. И я выбрала первое", – призналась Юлия.

Она отметила, что за разводом последовал сложный период. "Единственное, к чему я стремилась, это наконец-то полюбить себя и открыть в себе этот источник. Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию, в которую искренне верю, которую выбрала своей дальнейшей профессией", – сообщила бывшая жена артиста на своей странице в соцсети "Инстаграм".

После расставания с Сергеем Светлаковым Юлия Васильева снова вышла замуж. Недолго грустил в одиночестве и актер. В 2013 он женился на Антонине Чеботаревой. Вторая жена родила ему сыновей Ивана и Максима.