31.10.2019 | 18:04

Юрист прокомментировал скандал, в центре которого оказался актер Гоша Куценко. Артист, по некоторым данным, отказывается отдавать долги.

Накануне в Сети появилась новость об огромной задолженности Куценко перед налоговой. Якобы Гоша не платит государству с 2015 года. Тогда с него требовали 693 тысячи рублей. Теперь сумма увеличилась на 493 тысячи — добавился налог на машину.

Агент актера Анастасия Волынец заявила, что Гоша Куценко давно погасил задолженность. По словам помощницы артиста, у нее на руках есть документ, подтверждающий оплату. Правда, обнародовать бумагу она не может, так как та является конфиденциальной.

Ситуацию прокомментировал юрист. По словам Дмитрия Красильникова, за Гошей Куценко действительно числятся три исполнительных производства, одно из которых прекращено.

"Первое, которое на 693 тысячи, – это в 2015 году было решение суда. Оно относилось к некоему гражданину Корначеву А. Е. Это было возмещение в результате ДТП", – объяснил адвокат.

По словам юриста, Куценко мог уже отдать деньги Корначеву, который, в свою очередь, должен был отозвать исполнительный лист, но по каким-то причинам этого не сделал. Также есть вероятность, что приставы забыли закрыть производство и "оно так и "висит" до сих пор".

Защитник отметил, что вторая задолженность – обычный штраф за нарушение ПДД. Дмитрий Красильников подчеркнул, что информация в базе может быть недостоверна. Там, например, могли не появиться сведения о новых задолженностях Гоши Куценко, сообщает Teleprogramma.pro.