Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|10:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.64  |  $  64.49

Полезное | Валерию лишили возможности вести привычный образ жизни

30.10.2019|08:43
Печать

Певице Валерии подложили хорошую свинью – знаменитость мало того, что осталась без ежедневной тренировки, так еще ее вместе с мужем попытались лишить приятного утреннего завтрака.

Не так давно артистка вместе с супругом приехали в Саратов – на родину Валерии. Стоит отметить, что звезда отечественного шоу-бизнеса родилась в 1968 году в Аткарске, который как раз расположен в Саратовской области. Впрочем, утро "дома" не задалось, чем Иосиф Пригожин поделился на личной странице в социальной сети "Инстаграм".

Оказалось, в отеле, в котором они расположились, отсутствует тренажерный зал, и найти другую гостиницу с требуемыми условиями оказалось невозможным. В Саратове, что интересно, в принципе нет отелей с тренировочными помещениями, а ведь певица ведет здоровый образ жизни. На опубликованном видео видно, что она приучает к этому и своего супруга – на завтрак у знаменитостей омлет и каша.

Так чем же им, в итоге, сорвали утренний приятный завтрак? Известная пара трапезничала в духе 90-х – клипы по МУЗ ТВ, простая, но питательная пища, скромная столовая. Тем не менее, все было прервано из ниоткуда взявшимся официантом, который подошел и выключил телевизор.

Естественно, Иосиф Пригожин был возмущен таким фактом негостеприимства, о чем не преминул сообщить обслуживающему персоналу. К счастью, молодой человек извинился и пообещал, что в скором времени аппаратура будет вновь запущена. Продюсер же посмеялся над собой и даже позволил фразу: "Сейчас скажут, что Йося скандалит".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 09:49|

Кукла с жадным кукловодом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 