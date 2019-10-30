30.10.2019 | 11:03

Алла Пугачева посетила светское мероприятие, на котором отметился и ее давний друг, модельер Валентин Юдашкин. Примадонна призналась, что перестала себя ограничивать и теперь буквально светится от счастья.

В последнее время Алла Пугачева активизировалась на своей странице в соцсети "Инстаграм". Примадонна часто выкладывает фотографии, причем как селфи, так и с друзьями. Она опубликовала снимок с дизайнером Валентином Юдашкиным, который не так давно поборол онкологическое заболевание до состояния ремиссии.

Вероятно, Алла и Валентин встретились на светском мероприятии: видно, как тщательно причесана, накрашена и одета артистка. Вот уже несколько лет Примадонна следит за фигурой, ограничивая себя во всем. Благодаря этим стараниям она похудела и забросила в дальний ящик бесформенные балахоны, которые когда-то были ее чуть ли не визитной карточкой.

Впрочем, на сей раз Пугачева позволила себе немного расслабиться. "Сегодня, С Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись "От Пуза" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Теперь светимся от счастья", - призналась Примадонна. В комментариях артистку поддержали не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу.

Ранее в Сети появился трейлер фильма-концерта Пугачевой. Это адаптация ее юбилейного шоу, прошедшего в апреле в Кремлевском дворце. Примадонна призналась, что очень волнуется перед премьерой, которая должна состояться 31 октября на Дальнем Востоке.

"Киноконцерт, это конечно что-то особенное – зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ", – сообщила артистка.

Звезда отметила, что выбрала для концерта композиции, которые максимально отражают ее мысли, отношение к жизни и людям. Певица назвала это мероприятие исповедью, причем не какой-то ее героини, а собственно Аллы Пугачевой. Она обратилась к зрителям: "Если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю". В Москве премьера состоится 6 декабря.