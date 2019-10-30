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Полезное | Пугачева и вдова Кобзона стараются не забывать Моисеева

30.10.2019|17:47
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Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как живет эпатажный артист.

Недавно появилась сенсационная информация, будто исполнителю хита "Голубая луна" не хватает средств к существованию и он якобы начал распродавать имущество. Промоутер Сергей Лавров прокомментировал данные. "У Бори сейчас пенсия 19 тысяч рублей, плюс 30 тысяч доплачивают власти Москвы всем заслуженным и народным артистам", – отметил он.

Впрочем, различные медицинские процедуры, направленные на восстановление артиста после перенесенного инсульта, действительно стоят дорого и обходятся Борису Моисееву в копеечку. Но тут ему на помощь пришли близкие и друзья из отечественного шоу-бизнеса.

"Я знаю, помогал Иосиф Кобзон Борису, и сейчас помогает Нелли – супруга Кобзона. Кроме того, я слышал, что Алла Борисовна Пугачева не забыла своего друга и тоже периодически ему помогает", – цитирует промоутера "Пятый канал".

Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не гастролирует и не записывает новых песен. Не секрет, что после двух перенесенных инсультов эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа.

Тем не менее изредка певец старается выходить в свет, общается с другими представителями отечественного шоу-бизнеса и даже с репортерами. Отметим, что в этом году Борису Моисееву исполнилось 65 лет, однако никаких торжеств по этому поводу не устраивалось.

Источник — dni.ru
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