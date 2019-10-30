30.10.2019 | 20:36

Телеведущая призналась поклонникам в своем "Инстаграме", что раз в год предпочитает побыть в одиночестве вдалеке от дома. Юлия Меньшова отправилась отдыхать от семьи и работы на Кипр.

В последнее время на знаменитость свалилось много работы. Она не только ведет программу "Наедине со всеми" на Первом канале, но и участвует в новом спектакле, и гастролирует. По этой причине Юлия Меньшова решила устроить себе отпуск.

Оказывается, всю жизнь знаменитость отдыхала только с родственниками. В детстве это были родители, а потом муж и дети. Обычно они предпочитали активный отдых пляжному. В прошлом году телеведущая впервые отдохнула в гордом одиночестве на Кипре, так как ее дочь отправилась с одноклассниками в Прагу.

Звезде очень понравился этот опыт, и она намерена повторять его каждый год. От такого отдыха артистка испытывает особое наслаждение. "Я снова решила ненадолго сбежать. И это опять невероятный кайф – тотальная подзарядка батареек. Книги. Сериалы. Сон. Йога. Массаж. И огромная косметичка различных уходов за мордой лица", – поделилась Юлия Меньшова.

На фото телеведущая предстала на фоне красивого пейзажа без макияжа, в одном банном халате. В ушах у звезды виднелись наушники, а под глазами – патчи для ухода за кожей лица.

Поклонники поддержали в комментариях Юлию Меньшову. Многие попросили ее вернуться в Москву к началу следующей недели, чтобы она не пропустила спектакль и выступила на сцене. В ответ актриса заверила, что к понедельнику обязательно возвратится.