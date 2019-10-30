30.10.2019 | 09:54

Певица Монеточка умеет эпатировать публику. В этот раз, правда, девушка не на шутку напугала поклонников.

Лизу знают как кумира миллионов подростков во всем мире. Ее простые и одновременно провокационные тексты пробуждают в поклонниках ощущение разговора с девочкой-соседкой. В клипах Монеточка представляет собой обычную стильную девушку, однако в жизни у нее, по всей видимости, присутствуют по-настоящему взрослые проблемы.

Примечательным фото, которое расстроило фолловеров, певица поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На снимке девушка запечатлена обнаженной в ванной комнате. Особой деталью стали расширенные зрачки и подтеки туши на щеках. Вероятно, Монеточка плакала.

Поклонники встревожились: что случилось? Тем не менее исполнительница не поспешила их утешить или прояснить ситуацию. Она сопроводила получившуюся фотографию загадочным текстом: "Slezki na kolesikah..."

Подписчики начали строить догадки по поводу того, что случилось с Лизой. Кто-то предположил, что смайлик в виде пилюли здесь не просто так, и девушка употребляет какие-то препараты. Другие решили ничего не выпытывать и просто поддержать любимую певицу добрым словом. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что в данном случае будут уместны шутки.

"Когда не собрала тумбочку из икеи", "Кто обидел малышку Лизу?", "Не плачь, солнышко! Утри слезки, все будет хорошо", "Ух ты батюшки. Не плачь маленькая Лиза, мы тебя любим!", "Сначала фенозепам на фотках, потом слезы на колесах, печально короче...", "Серотониновая яма что ли?", "Ты украла идею фотки из моей головы!!! ты ведьма (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи.