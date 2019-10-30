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Полезное | «Копия мамы»: МакSим наконец-то показала свою дочь

30.10.2019|18:12
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Младшей дочери певицы МакSим Марии исполнилось пять лет. Артистка, которая долго скрывала лицо девочки, показала ее снимок в соцсетях.

29 октября наследница знаменитости отпраздновала день рождения. В личном профиле в "Инстаграме" певица МакSим продемонстрировала, какой подарок вручили Марии.

На опубликованном фото девочка сидит за рулем игрушечной машины алого цвета. "Уже пять лет нашей любимице! Как быстро летит время!" – отметила звезда, поздравляя наследницу.

"Дочка на Мерседесе, а Мама на копейке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавица прям как мама!..", "Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!!", "5 лет, а уже Mercedes", "С Днем Рождения! Машенька! Будь всегда умницей, как мама!!!", "Маша конечно копия мама", – комментировали снимок поклонники певицы МакSим.

Отметим, что не так давно вокалистка рассказала, что Машенька мечтает о младшей сестренке. Судя по всему, старшая сестра девочки, Александра, которой уже десять лет, играть с ней отказывается. Как говорила сама артистка, у Саши начался переходный возраст.

У вокалистки есть дочери от разных браков. Сейчас у звезды новые отношения, о которых она предпочитает не говорить публично. По словам певицы МакSим, ее избранник далек от шоу-бизнеса.

Источник — dni.ru
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