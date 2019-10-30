30.10.2019 | 14:16

Актриса Агата Муцениеце выбрала экстравагантный наряд для выхода в свет. Поклонники внешний вид звезды раскритиковали, а вот стилист похвалил.

Накануне Агата Муцениеце посетила презентацию свадебных нарядов от известного бутика. Актриса пришла на мероприятие в смелом образе.

Звезда облачилась в платье с леопардовым принтом, рюшами на груди и поясом на талии. Интересно, что перед наряда был украшен вставкой с изображением денежных купюр.Также у Агаты были черные босоножки на высоком каблуке. Звезда предпочла завить кудри и сделать едва заметный макияж.

Поклонников Агаты Муцениеце выбор наряда крайне удивил. Кто-то предположил, что артистка пытается скрыть беременности, другие назвали ее наряд старушечьим.

"Агата, красотка))) ты беременна)))? Или мне показалось)? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для бабушек!!", "мешковина какая то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ", "Как бабушка", "О май гад, что за бабуля?" – раскритиковали звезду обыватели.

Между тем стилист Олеся Чех Агату Муцениеце, наоборот, поддержала. Эксперт назвала образ удачным.

"Очень экстравагантное платье выбрала Агата. Особенно учитывая повод – презентация свадебных нарядов. Эпатирующий образ и если цель была удивить, то она достигнута. С точки зрения фасона – платье безусловно идет Агате. И в целом, образ скорее удачный. Но что-то мне подсказывает, что леопардовое платье с принтом долларов выбрали не ради красоты" – цитирует стилиста Teleprogramma.pro.