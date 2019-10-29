29.10.2019 | 17:35

Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения. Об этом она рассказала в интервью StarHit.

По словам Михалковой, она обдумывала уход из проекта на протяжении полугода. Определяющим фактором в принятии решения для актрисы стало то, что она достигла в коллективе потолка. «Понимаете, для актера главный враг — творческая стабильность. Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению», — пояснила актриса.

Михалкова поблагодарила коллектив и призналась, что ее просили остаться. Она добавила, что в настоящий момент готовит собственное «шок-шоу с интеллигентным юмором» и снимает кулинарную передачу.

Информация о возможном уходе Михалковой из шоу появлялась еще в 2018 году, но тогда она ее опровергала. В середине октября 2019 года актриса написала в соцсетях, что переехала в Москву, тем самым вновь дав почву для слухов о том, что она покинула коллектив.

Ранее Михалкова рассказывала, что «Уральские пельмени» редко собираются в полном составе. По ее словам, в ситуации, когда между коллегами существует конфликт за права на передачу, легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в чью-то пользу.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.