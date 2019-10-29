29.10.2019 | 11:33

Пожалуй, вряд ли кто-то сможет вспомнить хоть одну композицию известного певца Прохора Шаляпина. Зато о скандалах и интригах в личной жизни артиста не слышал только ленивый.

Прохор Шаляпин, он же Андрей Захаренков, давно снискал главу главного "скомороха" отечественного шоу-бизнеса. На потеху публике певец женился и разводился с пенсионеркой, делал тесты ДНК и даже устраивал публичные драки. Благодаря скандалам, сомнительная слава Прохора разлетелась от Калининграда до Дальнего Востока. Впрочем, женщины, вступавшие в отношения с Шаляпиным, тоже становились не менее обсуждаемыми персонами. Так, модель Анна Калашникова долгое время заявляла, что родила ребенка от Прохора, но после теста ДНК обман девушки вскрылся. Даже после того, как скандал утих, имя Анны не переставало сходить с полос таблоидов, и вскоре Калашникова стала желанной гостьей на многих светских раутах.

Похоже, такой пример оказался заразительным, и подобной схемой для самораскрутки недавно воспользовалась еще одна возлюбленная певца – Татьяна Гудзева. Несмотря на то, что ее отношения с артистом давно остались в прошлом, и сейчас Шаляпин встречается с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, пару месяцев Гудзева заявила, что родила сына от Прохора. Мало того, проведенный ДНК-тест доказал правоту Татьяны. Правда, многие уверены, что молодая мама попросту подделала необходимые документы, и разбирательство по этому делу ведется до сих пор.

Хоть шумихи в СМИ Гудзева наделала немало, повторить успех Калашниковой ей не удалось: блондинка так и осталась героиней лишь одной интрижки и не сумела заполучить статус светской львицы. Возможно, публика поумнела, а может быть, эра грязных скандалов ниже пояса постепенно отходит в прошлое. В сухом остатке в выигрыше остались все: каждый участник этой истории снискал свою долю внимания и славы.

Наверняка, скоро в жизни Прохора появится еще одна барышня, которая заявит о своем "интересном положении". Не исключено, что ею станет Виталина Цымбалюк-Романовская, которая сейчас "крутит с певцом роман". Как говорится, если есть спрос, есть и предложение: герои "желтой прессы" будут и дальше кормить публику новыми интригами, пока зритель наслаждается очередной частью телевизионной эпопеи. Ясно одно: если нравы аудитории изменятся, дни Прохора Шаляпина на голубых экранах будут сочтены. Может быть, певцу все-таки стоит вспомнить о творчестве и записать хотя бы пару новых песен?