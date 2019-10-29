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Полезное | Собчак потроллила Харламова из-за откровенных сцен с его женой в кино

29.10.2019|22:31
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Телеведущая Ксения Собчак ответила резиденту Comedy Club Гарику Харламову на его шутливую песню про ее отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым. Свой комментарий журналистка опубликовала в Instagram-аккаунте.

В апреле в эфире Comedy Club Харламов спел песню о романе Собчак и Богомолова и опубликовал видео в Instagram. Теперь строки из нее вспомнила и использовала сама телеведущая, но уже в отношении супруги Харламова, актрисы Кристины Асмус.

«Вы понимаете, что настоящему режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться. И Кристина не стала говорить: "Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну странно это все — нет, не пойду!"» — отметила Собчак.

По ее словам, Харламов «страшно расстроен», что «хейтеры троллят его» из-за участия Асмус в эротических сценах в фильме «Текст». Однако ранее резидент Comedy Club подчеркнул, что разделяет реальную жизнь и киноэкран и поддерживает супругу. Харламов также заметил, что сцена секса представлена в книге, по которой был снят фильм, и необходима по сюжету картины.

Ранее Собчак взяла интервью у актера Александра Петрова, также снимавшегося в «Тексте», где он рассказал о съемках интимных сцен. Позднее она в шутку прокляла Асмус за откровенные кадры фильма — из-за популярности этих фрагментов YouTube почти перестал выдавать в рекомендациях ее ролик. В интервью Собчак восхитилась постельными сценами «Текста». По ее словам, так секс в кино в России никто не снимает, и эти кадры ее «реально поразили».

Источник — Lenta.ru
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