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Полезное | Полина Гагарина пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

29.10.2019|09:39
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Исполнительницу в последнее время преследует черная полоса. Полина Гагарина призналась в своем профиле в "Инстаграме" в том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Певица недавно перенесла выступление в Екатеринбурге на 6 декабря. Она извинилась перед всеми, кто планировал прийти на ее концерт.

"В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре. Спасибо за поддержку и понимание", – написала звезда. При этом Полина Гагарина отметила, что не припомнит, чтобы болела так часто.

Знаменитость сообщила, что сегодня были генеральная репетиция и съемки всех профайлов "Голоса". "Ударные капельницы сделали свое дело, и я снова в строю. Если честно, в этот раз, когда меня буквально прибило к кровати, в голову закрались самые странные вещи. Болеть, да еще и второй раз за месяц, – странно, тем более что в тот раз я серьезно пролечилась и берегла себя, тепло одевалась, зная, что мне предстоит непростая осень", – отметила Полина Гагарина.

Артистка даже предположила, что ее сглазили. "Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?" – поинтересовалась Полина Гагарина у поклонников. Мнения фолловеров разделились. "Это вирус, Полина! Похлеще любого сглаза, так что не переживайте из-за ерунды и будьте здоровы", "Энергополе человека может пострадать от негативного вмешательства других людей. Однозначно", – высказались подписчики звезды.

Источник — dni.ru
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