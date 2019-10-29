29.10.2019 | 09:08

Младшие дети Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой души не чают в своем отце юмористе Максиме Галкине. Лиза и Гарри Галкины восхищаются родителем.

В фанатском инстаграм-аккаунте посвященном Елизавете – дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилась редкая архивная видеозапись. В кадре юморист смотрит телевизор со своими наследниками.

"Мой папа лучший!" – радостно кричат двойняшки Лиза и Гарри.

У многих поклонников знаменитого семейство пост вызвал восторг. Кто-то из фанатов отметил, что Алла Пугачева смогла построить идеальную семью.

"Да папа счастлив и чтобы не говорили Алла Б его осчастливила она мудрая женщина подарила ему счастье и сама счастлива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Папа чудный нереально общение с детьми классное..и Аллочку любит..молодцы были бы все такие семьи", "Конечно папа лучший и вся семья Максима и Аллы – лучшая! Вскз вам благ!" – писали интернет-обыватели.

К слову, недавно Примадонна отечественной эстрады призналась, что с появлением младших детей у нее началась другая жизнь. Раньше Алла Пугачева во главу угла ставила карьеру, однако теперь она концентрируется на семье. Звезда намекнула, что в браке с юмористом Максимом Галкиным счастлива.