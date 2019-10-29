29.10.2019 | 17:11

Иван Янковский стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВ Центр. Актер рассказал, как поплатился за вранье и вредные привычки, а также об ультиматуме, который ему поставила мать, актриса Оксана Фандера.

Сейчас имя Ивана Янковского, сына Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, у всех на устах. Это связано с выходом в свет фильма "Текст", в котором артист сыграл одну из главных ролей и крайне натуралистично изобразил секс с актрисой Кристиной Асмус.

Иван Янковский дал откровенное интервью, в котором признался, что в воспитании был "не очень удобен". Дошло до того, что однажды его подвергли домашнему аресту: целый год Ивана выпускали из комнаты только в школу и обратно. "Меня на год запирали в комнате за вранье и за то, что я прогуливал и курил. Я ходил только в школу и обратно. Единственной отдушиной были спортивные газеты, которые я покупал в киоске напротив школы", – признался Янковский.

Впрочем, этот опыт он воспринимает позитивно. "Сейчас я безумно благодарен – это позволяет мне проводить внутреннюю фильтрацию того, что я делаю", – отметил Иван.

Стать актером ему пришлось стать под давлением матери, актрисы Оксаны Фандеры. Родительница поставила ему жесткий ультиматум. Он рассказал: "Классе в девятом мама мне сказала: "Либо ты делаешь то, что тебе интересно, и идешь по профилю в киношколу, либо заканчиваешь обыкновенную школу и идешь в армию".

Иван Янковский считает себя киношным человеком. Несмотря на то, что он никогда не был на съемочных площадках у родственников, в свое время он пересмотрел кучу кассет с фильмами, которые ему были запрещены. В итоге после разговора с Оксаной Фандерой Янковский отправился в МХАТ. Но не поступил. Тогда Иван остановил свой выбор на ГИТИСе. Однако, поступив на актерский факультет, он перепоступил на режиссерский.