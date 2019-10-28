28.10.2019 | 13:51

Стоит Юлии Проскуряковой нарядиться в свободную одежду. как певице молва мгновенно приписывает интересное положение. Сама певица ответила на прямой вопрос Андрея Малахова, ждет ли она второго ребенка от мужа, автора-песенника Игоря Николаева.

Слухи о беременности Юлии Проскуряковой вспыхнули с новой силой после того, как несколько недель назад певица на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию с концерта. посвященного Дню работника сельского хозяйства. Тогда артистка надела платье, которое когда-то помогло ей замаскировать первую беременность. "Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно", – объясняла Проскурякова.

И вот в выходные певица прояснила ситуацию. Сделала она это на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Свежий выпуск был посвящен творчеству ее супруга, автора-песенника Игоря Николаева. Кстати, на шоу Игорь и Юлия исполнили песню "Две звезды", во время которой кружили в красивом танце. К слову, эта композиция стала культовой, когда ее спели Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Говорят, именно после того, как артисты исполнили эту композицию, и поползли слухи о романе Примадонны и рокера.

Между тем Юлия Проскурякова развеяла слухи о своей второй беременности. На прямой вопрос Андрея Малахова, ждет ли она ребенка, артистка ответила, что нет. "Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать", – пошутила популярная исполнительница.

Артистка призналась, что в ближайшее время не планирует рожать. Все дело в учебе. Летом 2017 года певица поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и теперь она хочет сперва окончить обучение и только потом она родить. Игорь Николаев так отреагировал на слова Юлии Проскуряковой: "Столько лет терпел, потерплю и еще".