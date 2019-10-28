Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Полезное | «Я чувствую себя свиноматкой!»: Проскурякова о второй беременности

28.10.2019|13:51
Печать

Стоит Юлии Проскуряковой нарядиться в свободную одежду. как певице молва мгновенно приписывает интересное положение. Сама певица ответила на прямой вопрос Андрея Малахова, ждет ли она второго ребенка от мужа, автора-песенника Игоря Николаева.

Слухи о беременности Юлии Проскуряковой вспыхнули с новой силой после того, как несколько недель назад певица на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию с концерта. посвященного Дню работника сельского хозяйства. Тогда артистка надела платье, которое когда-то помогло ей замаскировать первую беременность. "Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно", – объясняла Проскурякова.

И вот в выходные певица прояснила ситуацию. Сделала она это на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Свежий выпуск был посвящен творчеству ее супруга, автора-песенника Игоря Николаева. Кстати, на шоу Игорь и Юлия исполнили песню "Две звезды", во время которой кружили в красивом танце. К слову, эта композиция стала культовой, когда ее спели Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Говорят, именно после того, как артисты исполнили эту композицию, и поползли слухи о романе Примадонны и рокера.

Между тем Юлия Проскурякова развеяла слухи о своей второй беременности. На прямой вопрос Андрея Малахова, ждет ли она ребенка, артистка ответила, что нет. "Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать", – пошутила популярная исполнительница.

Артистка призналась, что в ближайшее время не планирует рожать. Все дело в учебе. Летом 2017 года певица поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и теперь она хочет сперва окончить обучение и только потом она родить. Игорь Николаев так отреагировал на слова Юлии Проскуряковой: "Столько лет терпел, потерплю и еще".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 14:28|

penzainform.ru писал(a):

теперь она хочет сперва окончить обучение и только потом она родить.
супер

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 