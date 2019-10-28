28.10.2019 | 20:15

82-летний режиссер и его 46-летняя супруга стали гостями Римского кинофестиваля. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приковали всеобщее внимание нежными объятиями.

27 октября Андрей Кончаловский представил свой новый фильм "Грех". Актриса и телеведущая вышла поддержать мужа на красную дорожку.

Супружеская пара продемонстрировала теплые чувства. Их объятия не оставили равнодушными ни гостей мероприятия, ни журналистов.

Изумление публики вызвало то, какими влюбленными они выглядели. С лица артистки не сходила счастливая улыбка. Муж с нежностью приобнял ее за плечо. Пара выглядела очень расслабленно и с удовольствием позировала прессе.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в очередной раз доказали, что несмотря на 21 год брака, чувства между ними по-прежнему крепки. К слову, телеведущая периодически публикует фото с мужем в своем "Инстаграм", демонстрируя любовь и преданность Андрею Кончаловскому.

Отметим, российско-итальянская лента режиссера "Грех" рассказывает о жизни итальянского скульптора Микеланджело Буонарротти. Главную роль в фильме сыграл 56-летний актер Альберто Тестоне. По словам Кончаловского, бюджет картины составил около 15 миллионов евро, передает ТАСС.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в лифте в 1996 году. Звездная пара воспитывает двоих детей: дочь Марию и сына Петра. В начале 2019 года супруги обвенчались.