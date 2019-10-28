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Полезное | «Вы только Джанабаевой не говорите»: Меладзе приобнял Успенскую

28.10.2019|09:12
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Любовь Успенская любит эпатировать публику. На этот раз звезда решила использовать для этих целей Валерия Меладзе.

65-летняя Любовь Успенская разместила в "Инстаграме" откровенный снимок с Валерием Меладзе. Звезда в весьма коротком платье закинула на певца ногу. Меладзе не растерялся и положил руку на бедро королеве шансона. Снимок был сделан в кулуарах празднования десятилетия Crocus City Hall.

В Сети стали гадать, что скажет супруга музыканта, экс-солистка "ВиаГры" Альбина Джанабаева. Не на шутку обеспокоился телеграм-канал Dark Cosmo, который напомнил: на днях Успенская призналась, что не носит нижнее белье.

По словам артистки, она покупает красивые трусы и лифчики, но все они лежат в шкафу. "Главное, чтобы этот факт теперь не дошел до Альбины Джанабаевой", – беспокоится автор канала.

Подписчики в основном оставили положительные отзывы, отметив, что Успенская "еще огонь" и вообще "хороша и телом, и душой". Однако некоторых фото не впечатлило. Один из фанатов отметил, что такая поза "явно не для пожилых".

А блогер Лена Миро, разместив фотографию звезд в своем телегам-канале, отметила, что у певца такое лицо, будто его сейчас вырвет. "Впрочем, тут бы любой не удержался от рвотных позывов – 70-летняя пьяная бабка на тебя ногу закинула", – съязвила она.

Источник — dni.ru
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