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Полезное | После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ

28.10.2019|12:39
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Согласно некоторым данным, здоровье Максима Фадеева вызывает опасения. Говорят, музыкального продюсера сразил сердечный приступ.

Максиму Фадееву стало плохо в собственном доме под Москвой, куда была вызвана бригада скорой помощи. Как утверждают в близком окружении продюсера, ночью он почувствовал себя плохо. У отечественной знаменитости диагностировали сердечный приступ, пишет Super.

Несмотря на предынфарктное состояние, Максим отказался от госпитализации. Ишемическую болезнь сердца, якобы вызванную нервным истощением, врачи вынуждены лечить на дому.

В последнее время чаще слышно о скандалах, в центре которых оказывается Фадеев, чем о его новых песнях. Например, он шумно расстался со своей подопечной, певицей Наргиз Закировой.

В августе артистка объявила о прекращении работы с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA и озвучила несколько жалоб в адрес лейбла. В итоге Закирова лишилась права исполнять песни, созданные в сотрудничестве с Фадеевым.

В передаче "А поговорить?" звезда призналась, что подписала контракт с Максимом Фадеевым не глядя. Очарованная харизматичностью кумира, Наргиз доверилась ему и пожалела. Якобы в продюсерском центре он вовсе не главный. Наргиз Закирова заявила, что там всем заправляет солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина.

Источник — dni.ru
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