Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|18:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Полезное | «Отключила от аппарата ИВЛ»: сожительница решила судьбу Яковлева

28.10.2019|18:04
Печать

С момента смерти солиста группы "Иванушки International" прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство артиста. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его ухода из жизни.

Артист, который скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет, оставил завещание. По желанию Олега Яковлева имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.

Завещание пытается оспорить сожительница Олега Яковлева Александра Куцевол. Александра заявляла, что незадолго до смерти артиста стала его женой. Якобы их союз был зарегистрирован в Сербии. После этого в суде удалось доказать, что Куцевол подделала свидетельство о браке.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что Роман Родов пытается выселить Александру Куцевол из квартиры, где она жила с Олегом Яковлевым. Недвижимость находится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей.

"Александра Куцевол по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры. Она пыталась договориться с Романом, чтобы он отдал ей эту квартиру в память об Олеге. Роман был готов поделиться каким-то другим объектом недвижимости, но Александра сказала, что она хочет только эту четырехкомнатную квартиру", – сказала Татьяна Кондратьева (адвокат Романа Радова).

Кондратьева по поручению своего доверителя поменяла замки в спорных апартаментах. По словам адвоката Радова, Куцевол имеет право только проживать на этой жилплощади, так как она там пока прописана. Якобы ее подзащитный пытался договориться с Александрой два года, теперь экс-возлюбленной Яковлева придется искать встреч с Романом, чтобы попасть в квартиру и забрать свои вещи.

"Мы приняли решение, что войдем в квартиру не тайно. Мы вызвали телевидение, чтобы потом не было последствий и нас не обвиняли, что пропали алмазы "Орлова". Мы вызвали полицию и все действия совершали в ее присутствии", – заявила Татьяна Кондратьева в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

На съемочной площадке появилась племянница усопшего солиста группы "Иванушки International", Татьяна. Девушка сделала шокирующее заявление: Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких без законных на то оснований. Якобы она обманула врачей, представившись официальной супругой певца.

"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи обратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата искусственного дыхания (аппарат ИВЛ - аппарат искусственной вентиляции легких - прим. редакции) либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – заявила Татьяна Яковлева в программе "Прямой эфир".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 