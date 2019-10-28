28.10.2019 | 18:04

С момента смерти солиста группы "Иванушки International" прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство артиста. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его ухода из жизни.

Артист, который скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет, оставил завещание. По желанию Олега Яковлева имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.

Завещание пытается оспорить сожительница Олега Яковлева Александра Куцевол. Александра заявляла, что незадолго до смерти артиста стала его женой. Якобы их союз был зарегистрирован в Сербии. После этого в суде удалось доказать, что Куцевол подделала свидетельство о браке.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что Роман Родов пытается выселить Александру Куцевол из квартиры, где она жила с Олегом Яковлевым. Недвижимость находится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей.

"Александра Куцевол по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры. Она пыталась договориться с Романом, чтобы он отдал ей эту квартиру в память об Олеге. Роман был готов поделиться каким-то другим объектом недвижимости, но Александра сказала, что она хочет только эту четырехкомнатную квартиру", – сказала Татьяна Кондратьева (адвокат Романа Радова).

Кондратьева по поручению своего доверителя поменяла замки в спорных апартаментах. По словам адвоката Радова, Куцевол имеет право только проживать на этой жилплощади, так как она там пока прописана. Якобы ее подзащитный пытался договориться с Александрой два года, теперь экс-возлюбленной Яковлева придется искать встреч с Романом, чтобы попасть в квартиру и забрать свои вещи.

"Мы приняли решение, что войдем в квартиру не тайно. Мы вызвали телевидение, чтобы потом не было последствий и нас не обвиняли, что пропали алмазы "Орлова". Мы вызвали полицию и все действия совершали в ее присутствии", – заявила Татьяна Кондратьева в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

На съемочной площадке появилась племянница усопшего солиста группы "Иванушки International", Татьяна. Девушка сделала шокирующее заявление: Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких без законных на то оснований. Якобы она обманула врачей, представившись официальной супругой певца.

"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи обратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата искусственного дыхания (аппарат ИВЛ - аппарат искусственной вентиляции легких - прим. редакции) либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – заявила Татьяна Яковлева в программе "Прямой эфир".