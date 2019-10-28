28.10.2019 | 10:59

Наталья Рудова никак не может успокоиться после выхода в эфир передачи Андрея Малахова, посвященной эскорту. Актриса, чью фигуру в бикини показали на скандально известном телешоу, призвала общественность объединиться для того, чтобы программа закрылась.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наталья Рудова обратилась к многочисленным подписчикам с призывом бойкотировать шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". "Помните: не телевидение управляет нами, а мы – люди – им!" – заявила оскандалившаяся артистка, которую показали в новом выпуске под дерзким названием "Рынок шкур", посвященном эскортницам.

Наталья Рудова развила свою мысль: "Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в ютубе или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае "Прямой эфир" с Малаховым На канале Россия 1, они закроются!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".

Белокурая красотка объяснила, в чем секрет успеха шоу Андрея Малахова. "Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы – люди", – заключила Наталья Рудова. Она отметила, что если народ перестанет смотреть шоу "хотя бы из уважения к себе, потому что они нас не уважают, раз считают что могут впаривать нам мусор", то передаче придет конец. В заключение Наталья Рудова опубликовала видео, на котором она отправляет жалобу на выпуск шоу "Прямой эфир" на YouTube.

Напомним, Андрей Малахов буквально разворошил осиный улей после того, как в эфир вышла передача об эскорт-услугах, которые якобы оказывают некоторые отечественные знаменитости: ведущие, модели, артистки. Интересно, что для заставки скандальной передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. В итоге, оскорбленная Ольга подготовила иск в суд.