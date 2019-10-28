Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  71.12  |  $  64.14

Полезное | Наталья Рудова призывает бойкотировать шоу Малахова

28.10.2019|10:59
Печать

Наталья Рудова никак не может успокоиться после выхода в эфир передачи Андрея Малахова, посвященной эскорту. Актриса, чью фигуру в бикини показали на скандально известном телешоу, призвала общественность объединиться для того, чтобы программа закрылась.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наталья Рудова обратилась к многочисленным подписчикам с призывом бойкотировать шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". "Помните: не телевидение управляет нами, а мы – люди – им!" – заявила оскандалившаяся артистка, которую показали в новом выпуске под дерзким названием "Рынок шкур", посвященном эскортницам.

Наталья Рудова развила свою мысль: "Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в ютубе или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае "Прямой эфир" с Малаховым На канале Россия 1, они закроются!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".

Белокурая красотка объяснила, в чем секрет успеха шоу Андрея Малахова. "Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы – люди", – заключила Наталья Рудова. Она отметила, что если народ перестанет смотреть шоу "хотя бы из уважения к себе, потому что они нас не уважают, раз считают что могут впаривать нам мусор", то передаче придет конец. В заключение Наталья Рудова опубликовала видео, на котором она отправляет жалобу на выпуск шоу "Прямой эфир" на YouTube.

Напомним, Андрей Малахов буквально разворошил осиный улей после того, как в эфир вышла передача об эскорт-услугах, которые якобы оказывают некоторые отечественные знаменитости: ведущие, модели, артистки. Интересно, что для заставки скандальной передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. В итоге, оскорбленная Ольга подготовила иск в суд.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 11:49|

Кто как умеет, тот так и зарабатывает. Этично или нет это уже другой вопрос. На законодательном уровне всё-равно не отменят же. У нас в стране все условия созданы для прекраснейшей жизни ;)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 