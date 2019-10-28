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Полезное | Малышева дала рецепт волшебного чая, спасающего от онкологии

28.10.2019|15:42
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Рак – одна из основных причин смерти в мире, но в 30% случаях этот недуг можно ликвидировать. Популярная телеведущая Елена Малышева поведала о чае, способном предотвратить онкологическое заболевание.

По словам доктора, спасением от страшной болезни является зеленый чай. Но не простой, а богатый подавляющими выработку циклина D1 веществами. Они, в свою очередь, отвечают за разрастание злокачественных опухолей.

В составе чудодейственного напитка есть и другие ингредиенты. На одну чашку противоракового чая необходимо 25 миллиграммов черного перца и 15 миллиграммов куркумы. Также нужно добавить измельченный имбирь. Он способен уничтожить провоцирующую рак желудка бактерию Helicobacter pylori.

Кроме того, Малышева подчеркнула, что дополнительные вещества следует растворить в напитке при определенной температуре. Противораковый чай должен быть охлажден до 60 градусов, сообщает ToDay News Ufa.

Напомним, накануне Елена Васильевна рассказала о последствиях такой инфекции как герпес. По ее словам, этот недуг не так прост, как кажется. Он требует серьезного лечения. Как писали ранее "Дни.ру", герпес может привести к появлению болезни Альцгеймера.

Источник — dni.ru
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