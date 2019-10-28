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Полезное | Лолита нанесла неожиданный удар молодому мужу-обманщику

28.10.2019|16:16
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Недавно стало известно, что Дмитрий Иванов, молодой муж Лолиты Милявской, подал на развод. В свою очередь, артистка выступила со встречным иском – она хочет, чтобы этот брак и вовсе признали фиктивным.

После того, как стало известно, что Дмитрий Иванов, по некоторым данным, целый год за спиной жены крутил роман с эффектной брюнеткой, владелицей косметологической клиники, Лолита Милявская дала понять, что все девять лет брака молодой супруг жил за ее счет. Дальше – больше. Когда появились данные, что Иванов подал на развод, эпатажная певица пошла еще дальше и пожелала признать их брак фиктивным. В качестве поддержки артистка обратилась к звездному адвокату Сергею Жорину.

Он отметил, что нет ничего удивительного в том, что спустя столько лет Лолита Милявская неожиданно решила и вовсе стереть Дмитрия Иванова из паспорта и памяти. "Все дело в том, с какими целями один из них вступал в брак. Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях – это основание признать брак фиктивным", – объяснил Жорин.

А еще, по словам адвоката, появились некоторые обстоятельства, толкнувшие певицу на столь радикальные шаги. "Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда". Уточнять, что это за "определенные обстоятельства", Сергей Жорин не стал.

Очевидно, что за желанием признать брак с Дмитрием Ивановым фиктивным стоит нежелание Лолиты Милявской делить совместно нажитое имущество. Однако сам адвокат певицы утверждает, что это дело второе. "А главное – что Лолита правдоруб. Для нее вопрос "Зачем?" в принципе не стоит. Когда она узнала определенные обстоятельства, она просто не могла поступить иначе: для нее важно зафиксировать это по закону. Она принципиальный человек, и хочет чтобы все было по-честному и в рамках закона", – заявил защитник Лолиты Милявской.

Источник — dni.ru, фото www.publy.ru
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