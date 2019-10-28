28.10.2019 | 08:50

Певица Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным оказалась в больнице. Знаменитость была шокирована происходящим внутри.

Сейчас знаменитость гастролирует с концертами в республике Башкортостан. В последний раз ее заметили в Стерлитамаке, откуда артистка дала небольшой "репортаж". Там Валерия посетила детскую больницу, о чем рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На опубликованных кадрах певица позирует вместе с ребятишками, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Безразличие собственных родителей и их алкогольная зависимость обрекли малышей на существование в стенах больницы. К счастью, в их судьбе появились неравнодушные люди, которые взяли на себя не только врачебные, но и социальные функции.

"Девять ребят в возрасте от 6 месяцев до 6 лет попали сюда по разным причинам. От кого-то отказалась мама, чьи-то родители пьют и недобросовестно относятся к своим обязанностям" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала российская знаменитость.

Она поблагодарила всех неравнодушных к судьбе детей. Своим постом звезда отечественного шоу-бизнеса призвала побольше обращать внимание на такие социальные проблемы.

"Спасибо всем бизнесменам города, поддерживающим эту больницу, да и всем неравнодушным людям, оказывающим помощь деткам из таких неблагополучных семей. Сердце кровью обливается видеть славных малышей, родителям которых нет до них дела, они неделями, месяцами про них даже и не спрашивают", – отметила артистка.