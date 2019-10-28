28.10.2019 | 14:48

Грандиозным юбилейным концертом в Кремлевском дворце Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене. Поздравить талантливого музыканта пришли Слава, Татьяна Буланова, Елена Ваенга, Ирина Дубцова, Валерия. Сам он представил большой блок песен из репертуара знаменитой бабушки Эдиты Пьехи. Ее самой, правда, в зале не было. О причинах корреспондент "Дни.ру" поговорил с артистом за кулисами.

"Бабушку я приглашал, конечно, но ей же не 25 лет (82 – Прим. ред.), поэтому тяжело ездить, – пояснил певец. – Но я был на дне ее рождения и буду еще на концерте в декабре. У нас такая семья, что мы нечасто видимся, но очень любим друг друга".

"В карьере бабушка мне ничего не советует, как часто думают, – продолжает Стас. – Но вот что интересно: сколько бы я ни делал самостоятельных шагов, сколько бы ни достигал, про меня все говорили, что мне помогли пробиться на сцену бабушкины деньги и связи. Деньги человека, который всю жизнь работал за копейки в Ленкоцерте! Это абсурдно. И связей у нее никаких нет – артиста тогда выбирал народ. Сейчас все, конечно, изменилось, но она в эту современную систему шоу-бизнеса не вливалась, осталась отдельной единицей. Я же раньше, лет десять назад, очень обижался, когда слышал: "Да если бы не бабка, где бы он был?" Хотел бить сразу. Сейчас спокойно отношусь к этому".

"Я горжусь, что за эти пятнадцать лет не сбился с курса, остался на какой-то своей точке, хотя и не на Олимпе, а многие артисты за это время и вовсе пропали из поля зрения, – улыбнулся Стас Пьеха. – И все это время я ездил по городам и селам то с Валерией, то сам, и у меня не было ни единого года, чтобы дал меньше 150 концертов. Получается, что вся страна имела возможность меня увидеть".

Стас Пьеха образно описал свой путь на эстраду параболой – то подъем, то падение. "Сложнее всего приходилось в первые три года, когда получал бумаги, по которым я не мог петь, имел проблемы с лейблом, правам и именем, – признался певец. – Я был на грани депрессии, думал, что все, надо менять профессию. Но потом потихоньку стал исполнять свои песни, появились эфиры. И начался взлет".

"Слава богу, он продолжается и сегодня, Хотя какой-то дикой популярности я, наверное, не хочу, чтобы свободно передвигаться по городу", – заключил певец.