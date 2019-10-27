27.10.2019 | 12:53

В эфире Первого канала прошли третьи "слепые прослушивания" нового сезона знаменитого шоу "Голос". Первая артистка настолько поразила своим пением членов жюри, что те не смогли сдержать эмоций.

К жительнице Подмосковья Ирине Чуваковой буквально на первых секундах повернулись сразу три кресла – Полина Гагарина, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Чуть позже заветную кнопку нажал и Валерий Сюткин. Между продюсерами завязалось нешуточное сражение.

К слову, именно последний из перечисленных членов жюри высказался первым. Он заявил, что специально долго не поворачивался, чтобы тщательно обдумать свое решение. В итоге теперь он с полной уверенностью может сказать, что готов взять артистку под свое крыло и вести ее к славе.

Позже к торгам присоединился Константин Меладзе. Он поведал историю о том, как однажды встретил девушку с невероятным голосом. Он стал ее продюсером. "А теперь она в красном платье тут сидит", – сказал композитор и показал на Полину Гагарину.

Главным аргументом Сергея Шнурова, в свою очередь, стало совпадение темпераментов с певицей. Ирина поддержала слова рок-музыканта, отметив, что они действительно "очень близки". "Выбор очевиден", – резюмировал лидер групп "Ленинград".