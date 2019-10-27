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Полезное | Седокова строит свою любовь на чужом несчастье

27.10.2019|13:04
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Слухи о романе певицы Анны Седоковой с баскетболистом из Латвии Янисом Тимми ходят уже несколько месяцев. Наконец, исполнительница подтвердила догадки.

Артистка опубликовала на своей странице в социльной сети Инстаграм новый пост. На снимке она всем телом прижимается к спортсмену. Пара буквально светится от счастья.

"Люблю!", – публично заявила звезда российского шоу-бизнеса.

Поклонники пришли в восторг. Они наперебой стали желать Янису и Анне счастья. Кроме того, многие отметили, что молодые люди очень гармонично смотрятся вместе. "Пусть ваша любовь будет вечной!", "Аня! Очень рада, что у тебя все налаживается", "Рада за вас. Очень!", "Шикарны!", "Красивая пара!", "Как вы подходите друг другу", "Счастья вам огромного, чтоб оно заполняло все уголки вашего сердца", – радовались за обожаемую певицу фанаты.

"Через месяц разойдутся", – сострил завистливый злопыхатель. Напомним, что Тимми женат и у него есть сын – Кристиан. Но баскетболист, как порядочный мужчина, обещал развестись. Тем временем, супруга спортсмена Санна узнала о его новом романе из прессы. Она винит Седокову в крушении своего брака.

Источник — dni.ru
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