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Полезное | «Диагноз поставили еще в 2013-м»: стало известно об онкологии Пугачевой

27.10.2019|13:11
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Подробностями поделилась продюсер певицы Ксения Рубцова. Оказывается, перед смертью Наталья Пугачева из "Бурановских бабушек" боролась с онкозаболеванием.

Представитель знаменитой группы сообщила, что последние шесть лет страшная болезнь находилась в ремиссии. Однако несколько месяцев назад рак вновь атаковал 83-летнюю Наталью Пугачеву.

Онкология у артистки перешла в активную фазу в июне 2019 года. В 2013 году, когда диагноз был только поставлен, Ксения Рубцова настояла на том, чтобы Наталья Пугачева приехала в столицу и прошла лечение в институте онкологии имени Блохина, сообщает Пятый канал.

Врачи обнаружили злокачественную опухоль у Натальи Пугачевой в районе желудка. Удалить ее можно было, лишь прибегнув к операции. При этом медики предупредили о том, что если звездная пациентка откажется от операции, жить ей останется не больше десяти дней.

Наталья Пугачева решилась лечь под нож хирургов, и риск себя оправдал. После операции исполнительница активно выступала с "Бурановскими бабушками" и вместе с мужем занималась хозяйством.

Напомним, Наталья Пугачева скончалась 26 октября. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Источник — dni.ru
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