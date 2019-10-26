26.10.2019 | 09:22

В начале октября Михаила Боярского поймали на злостном нарушении правил дорожного движения. После этого в полиции подсчитали, сколько всего штрафов "висит" на певце.

Все началось с того, что печально известный "Мерседес" Боярского заметили жители Петербурга. Тогда артист остановился на встречной полосе Невского проспекта и бросил машину прямо на дороге. Его выходка возмутила пользователей Сети настолько, что они начали буквально следить за передвижениями знаменитости по городу и отслеживать его нарушения.

Так, через какое-то время Боярского вновь поймали на нелицеприятном действии. Он бросил автомобиль на улице Мойке, недалеко от своего дома. Как итог, "Мерседес" частично перегородил пешеходный переход. Подобное поведение артиста не могло остаться незамеченным, и журналисты отреагировали на него. Корреспонденты газеты "Комсомольская правда" обратились в ГИБДД, чтобы узнать, насколько Михаил злостный нарушитель.

"В базе ГИБДД за Михаилом Боярским числятся всего 4 штрафа за 2019 год. При этом два из них – "Выезд на полосу встречного движения" и "Стоянка на проезжей части" – получены в один день, 1 октября, на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта", – рассказали в правоохранительных органах. – Тогда, собственно, граждане и сфотографировали парковку артиста на встречной полосе движения, после чего поднялась шумиха, а полиция стала проводить затянувшуюся уже проверку".

В целом же за главным Д'Артаньяном страны числится 12 штрафов за последние шесть лет. Тем не менее серьезных нарушений за Боярским замечено не было – большинство "писем счастья" ему приходит за превышение скорости.