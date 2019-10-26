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Полезное | «Троллит новую жену Шнура»: Мотя Шнурова скучает по экс-супругу

26.10.2019|09:57
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Не так давно Сергей Шнуров в третий раз женился. Новой избранницей певца стала Ольга Абрамова, которую артист часто называет поэтессой. Недавно его бывшая жена Матильда выложила в сеть фото, которое породило кучу слухов.

Девушка поделилась фотографией на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На ней Матильда, более известная как Мотя Шнурова, позирует на фоне пейзажей золотой осени. Для снимков она выбрала примечательный наряд – облегающая черная водолазка с пикантным вырезом, штаны с высокой талией и черное пальто. Дополнили образ стильный берет, геометрические серьги и массивные боты.

Свою публикацию экс-супруга Шнурова подписала просто и лаконично: "Не поэтесса, но все же" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.). Казалось бы, ничего такого, однако некоторые выдвинули теорию, что даже спустя продолжительное время после развода девушка скучает по бывшему мужу.

"Неужели Мотя Шнурова все еще рефлексирует на тему развода [назовем так возможный сарказм]? Или подпись, что она не хуже поэтессы, это просто совпадение? Или нет, и Матильда таки троллит новую жену Шнура, которую он первое время представлял всем не иначе как "поэтесса Варвара"?" – высказали свое мнение авторы телеграмм-канала "Только никому".

Впрочем, как бы то ни было, а нельзя не согласиться, что в осеннем образе Матильда выглядит довольно привлекательно. За сутки ее снимки набрали более 23,5 тысяч лайков, а от позитивных комментариев и вовсе нет отбоя. Пользователи отметили, что знаменитости очень подходит ее наряд. Некоторые даже уточнили, что экс-супруга Шнурова будто бы сошла с картин авторов прошлого.

"Не поэтесса, но мечта поэта", " Девушка, Вы из какой эпохи?", "Но все же – Муза", "Очень стильный прикид!!!", "Первое фото – Портрет неизвестной Крамского", "Вы как из другой эпохи, сразу вспоминаются картины эпохи Возрождения", "Очень элегантно, но с ноткой озорства", "Кошечка,которая гуляет сама по себе", – высказались пользователи.

Источник — dni.ru
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