26.10.2019 | 12:43

Бывшая российская синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, телеведущая, а ныне депутат Московской городской думы VII созыва Мария Киселёва возвращается на телеэкраны.

На этой неделе стало известно, что популярная в 2000-х телевизионная игра «Слабое звено» вернётся на российские телеэкраны в феврале следующего года. Проект поменяет вещателя. Ранее шоу выходило на телеканале ОРТ, где игра появиласьв 2001 году по инициативе директора Дирекции детских и развлекательных программ Сергея Супонева.

Отныне производством проекта «Слабое звено» будет заниматься «Студия 2В», сотрудники которой с успехом готовили и готовят для телевидения выпуски программ «Своя игра», «Сто к одному». Шоу будет выходить на телеканале «Мир».

Поклонники проекта могут спать спокойно. Смена канала-вещателя не повлияла на кандидатуру ведущего. Шоу будет вести знакомая большинству россиян Мария Киселёва. Телеведущая призналась, что «и дня не проходит без напоминания ей о «Слабом звене», хотя программа исчезла с экранов почти 15 лет назад.

Весной 2005 года Мария Киселёва забеременела, но даже на восьмом месяце беременности приняла участие в очередном съёмочном цикле. Между ней и «Первым каналом» существовала договоренность, что после возвращения бывшей спортсменки из декретного отпуска съемки возобновятся. Но этого не произошло. В конечном итоге у телеканала истёк срок лицензии на формат The Weakest Link.

Со 2 декабря 2007 по 28 декабря 2008 года игру вёл Николай Фоменко. Проект выходил на «Пятом канале». Но из-за небольших рейтингов шоу снова закрыли. Теперь же право на лицензирование формата The Weakest Link приобрела студия «Студия 2В».