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Полезное | После шоу с разоблачением Малахова обвинили в сводничестве

26.10.2019|18:09
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История с разоблачением известных девушек-блогеров, моделей и актрис, которых команда Андрея Малахова фактически уличила в занятиях проституцией, сегодня получила неожиданное продолжение.

Одна из девушек, чье имя прозвучало в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия» 24 октября, выступила с официальным заявлением на своей странице в Инстаграм. Фактически, Наталья Рудова - известная актриса театра и кино, обвинила популярного телеведущего в сводничестве и попытке склонить ее к оказанию эскорт услуг.

«Очень важно!!! (орфография и пунктуацмя автор сохранены - прим. редакции) Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных , честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям , о которых они там говорят, которые никому не интересны ,они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче , совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым», - начала свой гневный пост Наталья.

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно!Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках . Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов,и тебе «Прямой эфир» за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи», высказала свое мнение Рудова.

Стоит отметить, что при этом Наталья ни слова не написала о Кире Майер, которая на камеру рассказала об услугах, которые она может оказаться за определенную сумму денег. Далее Рудова обвинила Андрея Малахова в сводничестве.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова.Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец.Каждый должен отвечать за свои слова!Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести?Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!», - закончила свой эмоциональный пост Наталья Рудова.

Напомним, 24 октября в эфир федерального канала вышло очередное шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». В программе под названием «Рынок шкур»: Тайная жизнь знаменитых девушек» было рассказано о том, как некоторые известные девушки зарабатывают себе на жизнь с помощью эскорта и оказания сексуальных услуг.

В программе прозвучали имена нескольких российских актрис, моделей и блогерш. Главное разоблачение - рассказ о Кире Майер, которая покинула съемочный павильон прямо во время программы.

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