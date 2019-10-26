26.10.2019 | 11:33

Михаил Галустян празднует свой 40-летний юбилей. На фоне радостного события мужчина поведал подробности своей личной жизни.

Ранее весь интернет пестрил слухами о якобы разводе Михаила с красавицей-женой. К счастью, оказалось, что это не правда. Тем не менее, журналисты все равно пытаются докопаться до истины и найти хоть малейшую зацепку, однако знаменитому комедианту каждый раз удается отшутиться.

Корреспонденты издания StarHit поговорили с юбиляром. Они отметили, что "дыма без огня не бывает" и поинтересовались у Галустяна его мнением по этому поводу. Журналистам стало интересно, откуда, по мнению артиста, рождаются слухи о всяческих разладах в семье.

"Регулярно столько о себе интересного читаю. Начиная с того, что нетрадиционной ориентации и заканчивая, что меня с треском выгнали с ТНТ. Ко всему прочему, каждый год стабильно умираю. А обеспокоенные родственники звонят: "Миш, ты там чего, скончался?" Отвечаю: "Да!", – с неизменным юмором отвечает Михаил. Стоит отметить, что за артиста действительно регулярно волнуются поклонники. Впрочем, пока что печальные слухи еще не оправдывались.

"Сейчас еще началась волна разных конкурсов в Интернете, к которым не имею никакого отношения. Так аферисты наживаются. Вначале меня все это задевало, но потом подумал, что если стану обращать внимание, буду только кормить троллей и хейтеров. На суды время тратить тоже не хочу. Что касается слухов о разводе, близкие интересовались, что у нас с Викой стряслось. Пришлось высказаться, записать видео", – дополнил Михаил.