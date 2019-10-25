25.10.2019 | 09:52

Ученым наконец-то удалось установить истинную причину смерти великого полководца Александра Македонского. Об этом накануне сообщило издание Greek Reporters со ссылкой на исследователей из университета Аристотеля в Греции.

Специалисты внимательно изучили описанные античными историками последние дни и часы жизни македонского царя. Изначально предполагалось, что полководец мог скончаться в результате малярии, пневмонии, брюшного тифа или лихорадки Западного Нила.

Ученые, изучавшие этот вопрос с 1995 года, пришли к выводу, что Александр Македонский умер в результате острого панкреонекроза — острой формы заболевания поджелудочной железы.

Чаще всего панкреонекроз обусловлен приемом больших доз алкоголя в течение короткого времени, особенно на фоне потребления жирной и острой пищи. Это характерно для эпохи, в которой жил Македонский. Частые успехи полководца регулярно заканчивались застольями.

«Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение четырнадцати дней», — сообщили в своих материалах греческие ученые.

Напомним, Александр Великий был македонским царем с 336 по 323 год до нашей эры. За 13 лет, что он был у власти, ему удалось основать 70 городов и покорить Персидскую империю.