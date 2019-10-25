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Полезное | Предательство и измена - спутники жизни Игоря Крутого

25.10.2019|14:44
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Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с предательством.

Во время записи шоу Тодоренко напомнила Крутому его же высказывание: "Я очень доверяю людям – это один из самых больших моих недостатков". Игорю Яковлевичу пришлось пояснить эту фразу.

"Я столько нарывался на предательство, на какие-то измены. Я не имею в виду женские. Мне мать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А я наученный, но какое-то время проходит, и все равно начинаю очаровываться", – признался Крутой.

Также он рассказал, что уже год занимается боксом. Осваивать единоборство звезде помогает тренер. По словам 65-летнего Игоря Крутого, он чувствует себя на 40 лет, поэтому его и тянет в травмоопасный спорт.

"Я просто не чувствую себя на тот возраст, который вижу в своем паспорте, и продолжаю какие-то вещи, которые не соответствуют моему возрасту", – сказал композитор в ютуб-шоу "Пятница с Региной".

Игорь Яковлевич планирует выкладывать результаты тренировок в личный блог. С недавних пор он ведет свою страницу в "Инстаграме". Знаменитость делает публикации ежедневно.

"Не хотел чувствовать себя изгоем в семье. В семье все в "Инстаграме", один я... Во-вторых, все вокруг происходит... Я отнекивался, отнекивался, но потом, когда уже взялся, за два месяца набил 335 тысяч (подписчиков. – Прим. ред.)", – похвастался Игорь Крутой.

Источник — dni.ru
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